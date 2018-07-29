Не менее пяти человек погибли в результате лесного пожара в Калифорнии

По меньшей мере пять человек стали жертвами крупного лесного пожара на севере Калифорнии. Об этом 28 июля сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, жертвами стихии стали двое пожарных, двое малолетних детей и 70-летняя женщина. Они проживали вблизи города Реддинг. Пропавшими без вести считаются, по разным оценкам, от 12 до 20 человек. Из-за пожара в округе Шаста эвакуированы почти 40 тыс. человек. Огнем охвачено свыше 320 кв. км. За минувшие сутки площадь возгорания увеличилась более чем в полтора раза. Борьбу со стихией ведут более 3,4 тыс. пожарных, около 20 вертолетов.

Огонь удалось локализовать лишь на 5%.

Пожар уничтожил уже более 500 домов и построек и угрожает еще примерно 5 тыс. строений.

28 июля президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров и распорядился оказать федеральную помощь штату.