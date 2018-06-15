Небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае окрасился в цвета российского флага

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высочайший в мире небоскреб "Бурдж-Халифа", расположенный в центре Дубая (ОАЭ), окрасился в цвета российского флага по случаю победы сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "МИР 24".
Бурж Халифа. Дубай. Сейчас. pic.twitter.com/fqF1TurzIp— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 14 июня 2018 г.
По завершении матча на здании высотой 828 м высветился счет и надпись Russia.
Мировое первенство по футболу открылось 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Игра завершилась победой России со счетом 5:0.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.315 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9967 BYN
|1.998 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN