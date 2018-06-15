Небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае окрасился в цвета российского флага

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высочайший в мире небоскреб "Бурдж-Халифа", расположенный в центре Дубая (ОАЭ), окрасился в цвета российского флага по случаю победы сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "МИР 24".

По завершении матча на здании высотой 828 м высветился счет и надпись Russia.

Мировое первенство по футболу открылось 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Игра завершилась победой России со счетом 5:0.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.-0-