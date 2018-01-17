Недалеко от Детройта упал метеорит

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой метеорит упал недалеко от американского города Детройт, сообщает ТАСС.
Падения метеорита подтвердила Геологическая служба США. По ее данным, небесное тело упало в 8 км от населенного пункта Нью-Хейвен, расположенного к северо-востоку от Детройта, и вызвало землетрясение магнитудой 2,0.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Падение метеорита зафиксировали многочисленные камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях. На записях можно увидеть, как в небе появляется светящийся объект и через несколько секунд взрывается.-0-
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