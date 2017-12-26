Нефть марки Brent подорожала до 67 долларов за баррель

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на лондонской бирже ICE в районе 67,05 долларов за баррель. Последний раз такую цифру фиксировали в июне 2015 года.
Цены на нефть выросли на 1,5% после сообщений о взрыве нефтепровода в Ливии в провинции Эс-Сидр. После инцидента объем поставок сократился до 60-70 тыс. баррелей в сутки вместо 260.
Впрочем, аналитики напоминают, что фьючерсы растут начиная с июня 2017 года, когда нефть стоила 46,74 доллара за баррель.
По мнению экспертов, цена может достигнуть равновесного показателя уже в 2018 году.
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