Нефтепереработчики из Европы сворачивают закупки сырья у Ирана

Европейские компании, которые занимаются переработкой нефти, ограничивают ее закупки у Ирана в связи с намерением президента Трампа возобновить санкции в отношении Тегерана. Об этом сообщают информагентства.

Остановить приобретение нефти у Ирана планируют французская компания Total, итальянские ENI и Saras, испанские Repsol и Cepsa, греческая Hellenic Petroleum. Эти компании – крупные покупатели нефти у Ирана, на их долю приходится большая часть объемов закупки иранской нефти европейскими странами, которая составляет пятую часть нефтяного экспорта Ирана.

Французская Total не желает подавать властям США запрос о предоставлении исключения из-под санкций против Ирана, когда они должны вступить в силу.

Испанская Cepsa, как сообщают информагентства, рассчитывает получить у США исключение из действия антииранских санкций в связи с тем, что она заключила долгосрочный контракт с этой страной, и предполагает, что с ноября ей придется ограничить или прекратить импорт из Ирана.

Итальянская Saras считает нужным прекратить закупку нефти у Ирана в течение 180 дней с момента объявления о возобновлении санкций.

Еще одна причина сокращения экспорта нефти из Ирана в Европу - то, что банки, компании транспортного и страхового сектора отказываются от сделок с Ираном из опасений попасть под санкции США.

Hellenic Petroleum вынужденно прекратила закупку нефти у Ирана, потому что швейцарский банк, через который она переводила деньги, отказался от платежей клиентам в этой стране.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного плана действий, заключенного в 2015 году и ограничивавшего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных Соединенными Штатами и Евросоюзом. Трамп обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые санкции, но и ввести новые ограничительные меры.