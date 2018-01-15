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Неизвестные в масках напали на школьников в Перми, восемь детей пострадали

В мире 15.01.2018 | 09:47

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое неизвестных в масках напали сегодня на школьников в Перми, восемь учеников пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"В школе №127 Мотовилихинского района Перми двумя людьми в масках было совершено нападение на учащихся во время учебной смены. Согласно предварительным данным, восемь пострадавших, всем оказывается необходимая помощь. Создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Максим Решетников", - уточнили в мэрии.

Начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских написал на своей странице в Facebook, что сообщение о происшествии поступило от директора школы.-0-

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Теги
дети, происшествия, Россия
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