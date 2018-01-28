Неизвестные ворвались в дом в Мексике и расстреляли 8 человек

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженное нападение на жилой дом совершено на севере Мексики, сообщают информагентства.
В жилом пригороде Монтеррея после 21.15 группа мужчин ворвалась в дом и открыла огонь по людям, которые в это время смотрели футбольную игру. Газета Vanguardia со ссылкой на источники в генпрокуратуре штата Нуэво-Леон сообщает о семерых погибших и одном раненом. Позже издание Mundo заявило, что раненый мужчина впоследствии скончался.
По предварительной информации, нападавших было не менее четырех человек, их лица скрывали капюшоны. Мотивы преступников пока не установлены.-0-
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