Неизвестные забросали кафе во Вьетнаме газовыми бомбами

Группа неустановленных молодых людей забросала газовыми бомбами кафе во вьетнамской провинции Баккан. По сведениям новостных агентств, они перемещались на мотоциклах.

Всего заведение атаковали около трех десятков человек. При себе они имели холодное оружие, обрезки труб и биты. Персонал кафе не дал им устроить массовое побоище.

Правоохранители ведут поиск молодых людей и выясняют мотивы нападения. Пока задержать никого из подозреваемых не удалось.