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Неизвестный обстрелял трамвай в Санкт-Петербурге

В мире 22.08.2018 | 23:02

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамвай маршрута №19 в северной части Санкт-Петербурга подвергся нападению, вероятно, с применением травматического оружия. В результате произошел сбой движения трамваев по улице Савушкина. Об этом сообщает ТАСС.

"Днем в течение часа была остановка движения трамваев по улице Савушкина. Неизвестный, предположительно, обстрелял трамвай 19 маршрута в районе дома 103, вызывали полицию. У трамвая разбито стекло по левому борту, никто не пострадал", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Горэлектротранса".

Трамвай совершал обычную поездку по маршруту. В нем находились пассажиры. Проводится проверка обстоятельств, при которых трамвай получил повреждение.-0-

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Теги
происшествия, Россия, стрельба, транспорт
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