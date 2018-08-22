Неизвестный обстрелял трамвай в Санкт-Петербурге

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамвай маршрута №19 в северной части Санкт-Петербурга подвергся нападению, вероятно, с применением травматического оружия. В результате произошел сбой движения трамваев по улице Савушкина. Об этом сообщает ТАСС.

"Днем в течение часа была остановка движения трамваев по улице Савушкина. Неизвестный, предположительно, обстрелял трамвай 19 маршрута в районе дома 103, вызывали полицию. У трамвая разбито стекло по левому борту, никто не пострадал", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Горэлектротранса".

Трамвай совершал обычную поездку по маршруту. В нем находились пассажиры. Проводится проверка обстоятельств, при которых трамвай получил повреждение.-0-