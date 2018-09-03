Неизвестный открыл огонь в жилом комплексе в Калифорнии, ранены 10 человек

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) неизвестный устроил стрельбу в жилом комплексе. Ранения получили 10 человек, трое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции.
На данный момент преступник находится на свободе, полиция ведет его поиски.-0-
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