Неизвестный ранил троих человек ножом в Вене

Неустановленный мужчина атаковал прохожих в столице Австрии. Для нападения он использовал нож, передают информагентства.
По меньшей мере три человека получили серьезные ранения. Сообщается, что нападавший наносил хаотичные удары. Он выискивал жертв возле общественного парка Пратер и после атаки скрылся с места происшествия.
Полиция пока не связывает нападение с терактом. Как стало известно, потасовке предшествовала словесная перепалка.
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