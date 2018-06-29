Неизвестный убил пять человек в редакции газеты в Мэриленде

Сотрудники полиции получили сообщение о том, что рядом со зданием, где расположен офис издания Capital-Gazette в городе Аннаполис, штат Мэриленд в США, прозвучали выстрелы.
В результате стрельбы погибли пять человека.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе. Они сообщили, что неизвестный, напавший на редакцию Capital-Gazette в Аннаполисе в штате Мэриленд, был вооружен дробовиком.
По словам представителей полиции, в данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют, не скрываются ли в здании сообщники нападавшего.
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