Неизвестный убил пять человек в редакции газеты в Мэриленде

Сотрудники полиции получили сообщение о том, что рядом со зданием, где расположен офис издания Capital-Gazette в городе Аннаполис, штат Мэриленд в США, прозвучали выстрелы.

В результате стрельбы погибли пять человека.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе. Они сообщили, что неизвестный, напавший на редакцию Capital-Gazette в Аннаполисе в штате Мэриленд, был вооружен дробовиком.

По словам представителей полиции, в данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют, не скрываются ли в здании сообщники нападавшего.