Неизвестный устроил стрельбу у детской клиники в Колорадо

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Колорадо возле детской клиники произошла стрельба, ранения получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщают информагентства.
Инцидент произошел в городе Уэстминстер. По данным полиции, в связи со стрельбой задержан один человек.
О состоянии пострадавших официальной информации пока нет. По некоторым данным, в результате инцидента один мальчик погиб.-0-
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