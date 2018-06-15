Неизвестный устроил стрельбу у детской клиники в Колорадо

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Колорадо возле детской клиники произошла стрельба, ранения получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщают информагентства.

Инцидент произошел в городе Уэстминстер. По данным полиции, в связи со стрельбой задержан один человек.

О состоянии пострадавших официальной информации пока нет. По некоторым данным, в результате инцидента один мальчик погиб.-0-