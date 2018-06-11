Неизвестный взял в заложники четырех детей во Флориде

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Орландо, расположенном на территории американского штата Флорида, мужчина открыл стрельбу и взял в заложники четырех детей, сообщает ТАСС.
Согласно имеющимся сведениям, неизвестный находится с заложниками в квартире жилого комплекса.
В результате стрельбы серьезно пострадал сотрудник полиции.
О других подробностях инцидента пока неизвестно.-0-
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