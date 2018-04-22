22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный застрелил троих и ранил четверых посетителей кафе в США, сообщают информагентства.
Трагедия произошла в американском Нэшвилле (штат Теннесси). Вооруженный мужчина открыл стрельбу в 3.25 по местному времени. Один из посетителей сумел выбить у него оружие. Известно, что стрелок был без одежды.
Также сообщается, что стрелявшему удалось скрыться. Сейчас правоохранительные органы его разыскивают.
Другие подробности инцидента не сообщаются.-0-
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