22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный застрелил троих и ранил четверых посетителей кафе в США, сообщают информагентства.

Трагедия произошла в американском Нэшвилле (штат Теннесси). Вооруженный мужчина открыл стрельбу в 3.25 по местному времени. Один из посетителей сумел выбить у него оружие. Известно, что стрелок был без одежды.

Также сообщается, что стрелявшему удалось скрыться. Сейчас правоохранительные органы его разыскивают.

Другие подробности инцидента не сообщаются.-0-