Немецкая полиция задержала четверых мужчин за подготовку атаки на полумарафонцев в Берлине - СМИ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая полиция задержала четверых мужчин за подготовку атаки на полумарафонцев в Берлине, передают информационные агентства со ссылкой на газету Die Welt.

По информации Die Welt, среди задержанных есть близкий знакомый тунисца Аниса Амри, который в 2016 году устроил атаку на берлинскую рождественскую ярмарку. Он является главным подозреваемым. Правоохранители изъяли у мужчины два ножа, с которыми тот намеревался напасть на участников и гостей полумарафона.

Наблюдение за задержанными велось давно. Как рассказал Die Welt представитель правоохранительных органов, "ситуация, по всей вероятности, была на грани".

В полумарафоне, который состоялся сегодня в Берлине, приняли участие около 32 тыс. человек.-0-