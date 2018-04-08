Немецкая полиция задержала четверых мужчин за подготовку атаки на полумарафонцев в Берлине - СМИ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая полиция задержала четверых мужчин за подготовку атаки на полумарафонцев в Берлине, передают информационные агентства со ссылкой на газету Die Welt.
По информации Die Welt, среди задержанных есть близкий знакомый тунисца Аниса Амри, который в 2016 году устроил атаку на берлинскую рождественскую ярмарку. Он является главным подозреваемым. Правоохранители изъяли у мужчины два ножа, с которыми тот намеревался напасть на участников и гостей полумарафона.
Наблюдение за задержанными велось давно. Как рассказал Die Welt представитель правоохранительных органов, "ситуация, по всей вероятности, была на грани".
В полумарафоне, который состоялся сегодня в Берлине, приняли участие около 32 тыс. человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN