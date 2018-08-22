Немецкие фермеры из-за засухи потеряли до 70% урожая

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная засуха в некоторых районах Германии привела к потере до 70% урожая, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Наибольший ущерб нанесен сельскому хозяйству на севере и востоке страны. По данным ассоциации фермеров Германии, урожай зерна в стране в этом году составляет 35,6 млн т, что на 22% меньше по сравнению с 2017 годом. В некоторых регионах потери урожая колеблются от 50% до 70%. Наблюдаются также большие потери урожая картофеля и сахарной свеклы.

По словам министра сельского хозяйства Германии Юлии Клекнер, около 10 тыс. фермерских хозяйств страны понесли такие большие убытки, что сейчас находятся на грани банкротства. В качестве помощи пострадавшим хозяйствам будет выделено 340 млн евро, из которых 170 млн евро должно поступить от федерального правительства, а остальные деньги - из федеральных земель.

Между тем в ассоциации фермеров Германии заявили, что для компенсации потерь необходимо не менее 1 млрд евро.-0-