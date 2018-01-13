Неподалеку от Праги автобус столкнулся с автомобилем: есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем недалеко от чешской столицы. По сообщениям информагентств, ранения получили около 50 человек.

ДТП произошло в пятницу ночью в районе Горомерице, что к северо-западу от Праги. Муниципальный автобус съехал с дороги и врезался в дерево после столкновения с машиной.

Во время аварии погибли водитель автобуса, водитель автомобиля и один пассажир автобуса.

Пражская спасательная служба заявляет, что среди раненых было 12 подростков.