Неподалеку от Праги автобус столкнулся с автомобилем: есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем недалеко от чешской столицы. По сообщениям информагентств, ранения получили около 50 человек.
ДТП произошло в пятницу ночью в районе Горомерице, что к северо-западу от Праги. Муниципальный автобус съехал с дороги и врезался в дерево после столкновения с машиной.
Во время аварии погибли водитель автобуса, водитель автомобиля и один пассажир автобуса.
Пражская спасательная служба заявляет, что среди раненых было 12 подростков.
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