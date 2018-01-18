Непогода спровоцировала перебои в работе аэропорта Кишинева

18 января, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Непогода спровоцировала перебои в работе Международного аэропорта Кишинева, сообщили в информационной службе аэропорта.

Из-за снегопада задержаны рейсы в Бухарест и Москву, отменены рейсы в Бухарест и Берлин. С опозданием приземлились самолеты из Москвы, Тель-Авива и Брюсселя. Отменены рейсы из Бухареста и Берлина.

Представители аэропорта также сообщили, что воздушное сообщение осуществляется в сложных погодных условиях и в расписании полетов могут возникнуть изменения. Предпринимаются все меры для расчистки полос от снега, чтобы обеспечить оптимальные условия для безопасности полетов.

Из-за непогоды отменены многие междугородние рейсы в Гагаузии. Власти призвали местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сегодня по всей территории страны оранжевый код метеоопасности в связи с мокрым снегом. Южный циклон принес обильный снегопад, налипание снега и заносы на дорогах. Из-за непогоды отменены многие междугородние рейсы в Гагаузии. Власти призвали местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости.-0-