Непогода в Европе: в Испании снегопады, во Франции и Германии наводнения

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непогода пришла в Европу: на Испанию обрушились мощные снегопады, а Франция и Германия борются с наводнениями. Об этом сообщает Euronews.

В солнечную Испанию в минувшие выходные пришла настоящая зима. Службы спасения расчищают автостраду, которая ведет к Сеговии. Здесь из-за сильного снегопада оказались заблокированы сотни машин. В некоторых районах Испании объявлен красный уровень опасности. Самая сложная ситуация сложилась в центре и на севере страны. Однако и жителям южных регионов погода преподнесла сюрпризы. Из-за снега было приостановлено движение по главной автостраде, которая связывает Андалусию с восточными областями Испании.

В немецком Кельне возникла угроза наводнений. Согласно информации представителя центра борьбы с наводнениями, уровень воды в реке Рейн поднимается на 3 см каждый час.

Ураган "Элеанор", который обрушился на Францию в ночь на 3 января, принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в Сене повысился более чем на 3 м. В связи с угрозой наводнения в Париже был объявлен желтый уровень опасности. Угроза наводнений нависла и над другими районами региона Иль-де-Франс. В городе Пуасси уровень воды в Сене достиг уже 21,5 м, в то время как критическая отметка - 22 м.

Как сообщалось ранее, из-за урагана "Элеанор" во Франции погибли шесть человек, еще два человека числятся пропавшими без вести. В некоторых регионах страны были заблокированы автомобильные и железные дороги, отменены десятки авиарейсов. Власти оценили ущерб от урагана в 200 млн евро.-0-