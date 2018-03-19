Непогода в Украине обесточила почти 130 населенных пунктов

19 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за непогоды по состоянию на утро 19 марта остаются обесточенными 129 населенных пунктов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В течение 17-18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

Без электроэнергии остались 40 населенных пунктов в Запорожской области, 35 - в Николаевской, 22 - в Донецкой, 17 - в Днепропетровской, 10 - в Одесской, 3 - в Херсонской и 2 - в Кировоградской.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечены 1 тыс. 310 единиц техники и 2 тыс. 110 человек. Подразделения ГСЧС провели буксировки 308 единиц автотранспортных средств, оказана помощь 483 гражданам.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.-0-