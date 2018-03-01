Непогода в Украине оставила без электричества более 170 населенных пунктов

1 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за непогоды по состоянию на утро 1 марта без электроснабжения остаются 174 населенных пункта в 10 областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Вследствие осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, а именно: Донецкой - 42, Черкасской - 23, Николаевской - 23, Одесской - 20, Днепропетровской - 16, Харьковской - 15, Херсонской - 13, Запорожской - 9, Сумской - 8 и в Киевской - 5", - говорится в сообщении.
Для обеспечения расчистки дорог от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей. Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечены более 2,4 тыс. человек и 1 тыс. 705 единиц техники.
В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южном морских торговых портах. Аэропорты работают в штатном режиме.-0-
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