Непогода в Украине оставила без электричества более 700 населенных пунктов

19 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за непогоды остались без электроснабжения 737 населенных пунктов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В течение 18 января вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины", - говорится в сообщении.
В Одесской области без света остались 502 населенных пункта, в городах Измаил и Арциз также было отключено тепло- и водоснабжение.
По состоянию на вечер 18 января в Измаиле восстановлено электроснабжение больницы, роддома, 17 из 19 котельных и большинства многоэтажных домов. Частично восстановлено водоснабжение, ведутся работы по запуску систем отопления. В Арцизе для обеспечения электроснабжения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения привлечены 4 электростанции ГСЧС.
К восстановлению электроснабжения в Одесской области привлечены 89 аварийных бригад облэнерго.-0-
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