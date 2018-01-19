Непогода в Украине оставила без электричества более 700 населенных пунктов

19 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за непогоды остались без электроснабжения 737 населенных пунктов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В течение 18 января вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины", - говорится в сообщении.

В Одесской области без света остались 502 населенных пункта, в городах Измаил и Арциз также было отключено тепло- и водоснабжение.

По состоянию на вечер 18 января в Измаиле восстановлено электроснабжение больницы, роддома, 17 из 19 котельных и большинства многоэтажных домов. Частично восстановлено водоснабжение, ведутся работы по запуску систем отопления. В Арцизе для обеспечения электроснабжения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения привлечены 4 электростанции ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения в Одесской области привлечены 89 аварийных бригад облэнерго.-0-