Несколько выстрелов прозвучало в шведском городе Мальме

Очевидцы сообщают, что слышали 15-20 выстрелов в шведском городе Мальме. По предварительной информации, пострадали четыре человека – они получили огнестрельные ранения.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Дротнингаттан в Мальме, - говорится в сообщении полиции. - Четыре человека были ранены. О состоянии пострадавших данных нет".

На месте происшествия ведутся следственные действия. О причинах инцидента, возможном подозреваемом и другие подробности не сообщаются.