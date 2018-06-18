Несколько выстрелов прозвучало в шведском городе Мальме

Очевидцы сообщают, что слышали 15-20 выстрелов в шведском городе Мальме. По предварительной информации, пострадали четыре человека – они получили огнестрельные ранения.
"В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Дротнингаттан в Мальме, - говорится в сообщении полиции. - Четыре человека были ранены. О состоянии пострадавших данных нет".
На месте происшествия ведутся следственные действия. О причинах инцидента, возможном подозреваемом и другие подробности не сообщаются.
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