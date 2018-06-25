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Неуправляемая моторная лодка врезалась в причал в Перми

В мире 25.06.2018 | 00:01

Моторная лодка столкнулась с причалом "Пермь-1" в акватории Камы.

Двое мужчин плыли на моторной лодке "Казанка-М" по Каме. Возникла неисправность двигателя, лодка потеряла управление и повернула к берегу. Мужчины на ходу выпрыгнули из лодки, а судно врезалось в причал. По данным следственного комитета, один из людей, находившихся в лодке, доплыл до берега, а второй погиб.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

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Теги
вода, происшествия, Россия, смерть
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