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Ниагарский водопад частично замерз в Канаде и США

В мире 31.12.2017 | 19:55

Аномальные холода в некоторых частях США привели к тому, что Ниагарский водопад частично покрылся льдом. Зафиксированы отрицательные температуры на уровне до минус 15 градусов Цельсия.

Синоптики прогнозируют морозную погоду на большей части США к востоку от Скалистых гор. В Нью-Йорке было около -12, однако с учетом ветра кажется, что холоднее на несколько градусов.

Ниагарский водопад, напомним, расположен в американском штате Нью-Йорк и (в основном) в канадском Онтарио.

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Теги
Канада, погода, США, фотография
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