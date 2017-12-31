Ниагарский водопад частично замерз в Канаде и США

Аномальные холода в некоторых частях США привели к тому, что Ниагарский водопад частично покрылся льдом. Зафиксированы отрицательные температуры на уровне до минус 15 градусов Цельсия.
Синоптики прогнозируют морозную погоду на большей части США к востоку от Скалистых гор. В Нью-Йорке было около -12, однако с учетом ветра кажется, что холоднее на несколько градусов.
Ниагарский водопад, напомним, расположен в американском штате Нью-Йорк и (в основном) в канадском Онтарио.
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