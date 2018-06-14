Нижняя палата парламента Аргентины проголосовала за легализацию абортов

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижняя палата парламента Аргентины сегодня поддержала исторический законопроект о легализации абортов, предусматривающий разрешение прерывать беременность на сроке до 14 недель. Об этом пишет La Nación.
Дебаты в парламенте по законопроекту были очень сложными, они длились свыше 22 часов. Во время итогового голосования за легализацию абортов высказались 129 депутатов, 125 проголосовали против и один воздержался. Для одобрения законопроекта требовалось 129 голосов.
Теперь документ должен быть одобрен верхней палатой аргентинского парламента.
Согласно действующему законодательству, в Аргентине разрешены аборты только в случае, когда беременность представляет угрозу для жизни и здоровья матери или является результатом насилия. По информации Euronews, каждый год в стране около 500 тыс. женщин совершают подпольные аборты. В ряде случаев такие аборты являются причиной материнской смерти.
В поддержку легализации абортов и расширения прав женщин в Аргентине проходили многотысячные акции, их символом стал зеленый платок. Против законопроекта выступают консервативно настроенные силы и церковь.-0-
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