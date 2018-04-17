Нью-Йорк признан самым дорогим городом в мире для деловых поездок

Нью-Йорк сохранил свое звание самого дорогого города в мире для деловых поездок. Рейтинг был составлен агентством ECA International. Сообщается, что один день в этом американском городе в среднем обойдется в $874.
В эту сумму включена ночь в трех-, четырех- или пятизвездочном отеле, питание, пользование химчисткой, потребление алкогольных и безалкогольных напитков, поездки в такси и прочее.
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