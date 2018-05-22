Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые возглавит женщина

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должность президента Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) впервые займет женщина - Стейси Каннингэм. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя NYSE.

К своим обязанностям Стейси Каннингэм приступит с 25 мая.

Нынешний президент NYSE Group Томас Фарли возглавит специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) при поддержке хеджевого фонда Дэниэла Леба Third Point.

Стейси Каннингэм ранее была исполнительным директором биржи. Свой трудовой путь в NYSE начала в 1994 году с позиции стажера. В то время на бирже трудились около 30 женщин и более 1300 мужчин. В 2013-м году Стейси Каннингем стала главой отдела управления продажами, а в 2015-м - исполнительным директором биржи.

Нью-Йоркская фондовая биржа ведет отсчет своей истории с 1792 года.

В апреле 2018 года стало известно, что впервые за 127 лет существования Гонконгской фондовой биржи ее руководителем стала женщина - финансист Лора Ча. Кандидатура 68-летней Лоры Ча на пост председателя правления биржи была одобрена на собрании акционеров. Лора Ча - одна из самых влиятельных и опытных финансистов Китая. В 1990-х годах она являлась заместителем главы Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Затем была приглашена на аналогичный пост в Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг Китая. С 2006 по 2012 год входила в состав совета директоров Гонконгской фондовой биржи.-0-