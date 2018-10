Нобелевская премия по экономике присуждена американцам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2018 году стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер за исследования в области долгосрочного макроэкономического анализа, сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h