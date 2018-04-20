Ночной клуб сгорел в Авиньоне, пострадали 9 человек

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Авиньон на юго-востоке Франции загорелся ночной клуб, пострадали 9 человек, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, оставленная в комнате для курения.

Спасатели эвакуировали из здания более 700 человек. Трем молодым людям из-за отравления угарным газом понадобилась госпитализация. Еще шестерым помощь была оказана на месте.

В тушении огня участвовали 20 пожарных автомобилей и около 80 спасателей. Здание клуба полностью разрушено огнем.-0-