Норвежская лыжница умерла во время тренировки

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Ида Эйде умерла во время тренировки в городе Эсхейм. Об этом сообщает интернет-портал Норвежской вещательной корпорации (NRK).
30-летнюю лыжницу нашли прохожие рядом с лыжной трассой в коммуне Улленсакре. Спортсменка была без сознания и уже не дышала. Медики пытались реанимировать Эйде на месте, затем вертолетом доставили в больницу. Но на следующий день врачи констатировали смерть спортсменки Причина смерти – остановка сердца.
Ида Эйде - старшая сестра лыжницы норвежской сборной Мари Эйде. Она входила в состав сборной Норвегии с 2009 по 2014 год.-0-
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