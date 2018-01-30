Новая ядерная доктрина США будет представлена 2 февраля - Пентагон

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая ядерная доктрина США будет представлена 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью, которое дал журналистам заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.
"Мы идем по графику обнародования пересмотренной ядерной доктрины 2 февраля", - сказал военачальник.
Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины отдал президент США Дональд Трамп. Несекретная версия данного документа занимает 64 страницы.
Ранее проект доктрины был опубликован некоторыми СМИ. В тексте, в частности, говорилось, что Соединенные Штаты готовы применить свое ядерное оружие при "чрезвычайных обстоятельствах", в том числе при неядерных нападениях. -0-
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