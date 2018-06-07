Новая мировая война может стать концом цивилизации - Путин

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третья мировая война может стать концом цивилизации. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии", сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что осознание последствий глобального конфликта должно стать сдерживающим фактором для мировых держав. Он также отметил, что страх взаимного уничтожения всегда сдерживал ведущие державы от резких движений и заставлял уважать друг друга.

По словам Владимира Путина, в настоящее время необходимо сесть за стол переговоров и выработать современную схему международной и европейской безопасности.

16-я "Прямая линия" Президента России Владимира Путина по традиции проходит в московском Гостином дворе. "Прямая линия" транслируется в прямом эфире российских телеканалов и радиостанций, а также в сети. К началу передачи общее число обращений к главе российского государства достигло 2 млн.-0-