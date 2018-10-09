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Новак: Россия останется лидером мировой нефтяной индустрии в долгосрочной перспективе

В мире 09.10.2018 | 21:10
Фото AP
Фото AP

9 октября, Милан /БЕЛТА - ТАСС/. Россия останется лидером мировой энергетической индустрии в долгосрочной перспективе, в том числе в добыче нефти. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Россия сегодня лидер мировой нефтяной индустрии, и она будет оставаться им в долгосрочной перспективе. Наша стратегия предусматривает сохранение добычи нефти на сегодняшнем уровне, даже с небольшим увеличением", - сказал министр, отвечая на вопрос, как он относится к мнению наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальман Аль Сауда, заявившего, что Россия может через 19 лет выработать запасы и перестать быть мировой нефтяной державой.

Тем не менее Александр Новак подчеркнул, что России для поддержания добычи нужно принимать стимулирующие меры, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

По данным министра энергетики, Россия в сентябре в среднем добывала 11,350 млн баррелей нефти в сутки. Александр Новак добавил, что это сегодняшняя фактическая мощность по добыче. При этом он напомнил, что при необходимости Россия может увеличить добычу еще на 200-300 тыс. баррелей в сутки.-0-

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нефть, Россия
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