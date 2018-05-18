Новое правительство РФ: Шувалов, Дворкович и Рогозин ушли, Голикова и Гордеев вернулись

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Состав нового правительства объявлен в России: президент Владимир Путин утвердил предложенные премьер-министром Дмитрием Медведевым кандидатуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Как и ожидалось, в новый Кабинет Министров не вошли занимавшие вице-премьерские должности Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин и Сергей Приходько. Зато в правительство вернулись уже входившие в его став в прежние годы Татьяна Голикова и Алексей Гордеев. Правда, теперь они будут не на министерских, а на вице-премьерских постах.

Согласно новой структуре Кабмина, в нем теперь будет десять вице-премьеров вместо девяти в прежнем составе. Новую должность первого вице-премьера - министра финансов занял глава Минфина Антон Силуанов. Руководившая до этого Счетной палатой, а еще ранее занимавшая должность министра здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова теперь в ранге вице-премьера будет курировать часть социального блока - здравоохранение и соцполитику. Вторая часть социалки - образование, культура, наука - досталась сохранившей свой пост вице-премьера Ольге Голодец. В ее ведение отдана также спортивная сфера. Прежний куратор спортивной отрасли Виталий Мутко теперь в должности вице-премьера будет отвечать за строительную сферу. Алексей Гордеев, перешедший на вице-премьерскую должность с поста полпреда Президента РФ в Центральном федеральном округе и еще ранее занимавший пост министра сельского хозяйства, станет курировать АПК.

Вице-премьерский пост сохранил Дмитрий Козак, который теперь будет отвечать за промышленность и энергетику. На прежней должности остался и вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Кресла вице-премьеров достались также первому замглавы аппарата Кабмина Максиму Акимову (будет отвечать за цифровизацию экономики и сферу связи), заместителю министра обороны Юрию Борисову (будет курировать военно-промышленный комплекс и космическую сферу), а также помощнику Президента РФ - начальнику контрольного управления Президента РФ Константину Чуйченко, который в ранге вице-премьера возглавит аппарат правительства.

В силовом блоке правительства, который подчиняется непосредственно Президенту РФ, произошло лишь одно изменение: Владимира Пучкова на посту главы МЧС сменил Евгений Зиничев, занимавший должность замглавы ФСБ. Министерские портфели сохранили главы МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, МВД Владимир Колокольцев и Минюста Александр Коновалов.

В структуре нового правительства теперь 22 министерства за счет разделения Министерства образования и науки на Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения. Первое из них возглавил руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Возглавлявшая Министерство образования и науки Ольга Васильева теперь станет министром просвещения. Еще одно изменение в структуре Кабмина связано с преобразованием Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это реформированное министерство вместо Николая Никифорова возглавит руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков.

Свои посты в правительстве сохранили министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр культуры Владимир Мединский, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр экономического развития Максим Орешкин и министр энергетики Александр Новак.

Александра Ткачева в должности министра сельского хозяйства сменил глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. Вместо Максима Соколова министром транспорта назначен Евгений Дитрих, занимавший пост первого замминистра транспорта. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства вместо Михаила Меня возглавил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Дмитрия Донского в должности министра природных ресурсов и экологии сменил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Министром по развитию Дальнего Востока назначен Александр Козлов, министром по делам Северного Кавказа - Сергей Чеботарев.-0-