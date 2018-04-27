Новорожденного британского принца назвали Луи Артур Чарльз

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новорожденный сын принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кейт получил имя Луи Артур Чарльз, сообщают информагентства со ссылкой на Кенсингтонский дворец.
Мальчик появился на свет 23 апреля. Он стал третьим ребенком Уильяма и Кейт. В 2013 году герцогиня родила принца Джорджа, а в 2015 году - принцессу Шарлотту.-0-
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