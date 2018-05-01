Новорожденный британский принц получил свидетельство о рождении

Новорожденный принц Луи Артур Чарльз, сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, получил свидетельство о рождении.

В документе указано полное имя — Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский. Мальчик родился 23 апреля в больнице лондонского района Вестминстер.

Свидетельство о рождении есть информация о родителях Луи. В графе «род занятий» у Уильяма и Кейт указано "принц Великобритании" и "принцесса Великобритании".