Новруз Мамедов стал новым премьер-министром Азербайджана

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил премьер-министром помощника президента по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова, сообщают информагентства.
Решение о назначении было принято сегодня на заседании парламента. За кандидатуру Новруза Мамедова, предложенную президентом страны Ильхамом Алиевым, проголосовали все присутствующие депутаты.-0-
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