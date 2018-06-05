Новые акционеры Tesla могут снять с должности Илона Маска

Миллиардер из Южной Африки, основатель и гендиректор компании по производству электрокаров может лишиться своего детища после встречи с инвесторами.

Илон Маск прославился своими амбициозными проектами: массовым выпуском электромобилей, которые многие эксперты считают лучшими в мире. Однако Tesla так и не вышла на самоокупаемость. Угроза банкротства заставляет акционеров принять меры. По оценке экспертов, должностей могут лишиться глава 21st Century Fox Джеймс Мердок, венчурный капиталист Антонио Грасиас и младший брат Илона - Кимбал Маск. Другие консультанты по бизнесу предлагают уволить Илона Маска. Кадровых изменений ожидают уже 5 июня.