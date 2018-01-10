Новые члены кабинета министров Молдовы вступили в должности

10 января, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Новые члены кабинета министров Молдовы приняли присягу во время торжественной церемонии в Государственной резиденции. Об этом передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по коммуникациям и протоколу.
Кабмин дополнили вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрий Лянкэ и вице-премьер по вопросам реинтеграции Кристина Лесник, а также пять министров: Кирилл Габурич - министр экономики и инфраструктуры, Светлана Чеботарь - министр здравоохранения, труда и социальной защиты, Ливиу Волконович - министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Тудор Ульяновский - министр иностранных дел и европейской интеграции, Александр Тэнасе - министр юстиции.
Из предыдущего правительственного состава свои должности сохранили только четыре министра: министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, министр внутренних дел Александр Жиздан, министр финансов Октавиан Армашу и министр обороны Еуджен Стурза.-0-
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