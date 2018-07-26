Новый гендиректор ОЗХО приступил к исполнению своих обязанностей

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) испанец Фернандо Ариас Гонсалес приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Для меня это большая честь - возглавить ОЗХО, чья деятельность вносит вклад в мир во все мире и международную безопасность. Наша общая задача заключается в том, чтобы управлять и развивать организацию, чтобы она являлась эффективной. В то же время мы никогда не должны терять из виду гуманитарную составляющую нашей работы", - заявил Фернандо Ариас Гонсалес.

66-летний Фернандо Ариас Гонсалес стал четвертым гендиректором ОЗХО с момента создания организации в 1997 году. Срок его полномочий составит четыре года. Он сменил на посту турка Ахмета Узюмждю, занимавшего должность гендиректора с 2010 года.

Кандидатура Фернандо Ариаса Гонсалеса была утверждена 30 ноября 2017 года во время 22-й сессии конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.

Новый гендиректор ОЗХО ранее работал послом Испании в Нидерландах и постоянным представителем своей страны при ОЗХО. До этого он занимал должность постпреда Испании при ООН в Нью-Йорке, а также работал послом в Мали, на Маврикии, в Македонии и Болгарии.-0-