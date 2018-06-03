Новый мощный тайфун формируется в Южно-Китайском море, в связи с чем велика вероятность стихийных природных катаклизмов в южных, юго-западных и восточных регионах Китая. Об этом сообщает департамент государственного контроля за наводнениями и засухой при министерстве водного хозяйства КНР.

На юге Южно-Китайского моря усиливается центр пониженного давления. Его эпицентр находится на поверхности моря в 280 км к северо-западу от острова Юншуцзяо, в 770 км к юго-востоку от города Санья (провинция Хайнань). По предварительным подсчетам, центр пониженного давления движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 10 км/ч. Сила ветра постепенно возрастает, и в ближайшие сутки возникнет четвертый в этом году тайфун.

Из-за метеорологических изменений в ближайшем будущем могут произойти стихийные бедствия в некоторых регионах страны. Органы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций работают в усиленном режиме, а экипажам находящихся в море судов рекомендовано проявлять бдительность.