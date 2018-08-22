22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый пакет санкций США против России вступил в силу, пишет Euronews.
Под первую часть ограничительных мер подпадает запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех чувствительных товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Госдепартамент США анонсировал новые санкции в отношении России 8 августа. Официальным поводом для введения санкций против РФ стала попытка отравления нервно-паралитическим веществом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года в английском Солсбери. Британия и ее союзники обвинили в этом Россию. Москва отрицает причастность к инциденту.
Как сообщает ТАСС, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минпромторг РФ рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые санкции со стороны США. "Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах", - сказал он.
Денис Мантуров также заявил, что новые санкции США могут негативно отразиться на поставках производителей РФ в третьи страны. "Риски, о которых я сказал, мы видим, связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран", - отметил он.-0-
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