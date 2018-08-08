Новым главой СПЧ ООН на этой неделе станет экс-президент Чили

Бывший президент Чили Мишель Бачелет на этой неделе может быть утверждена Генассамблеей ООН на должность верховного комиссара по правам человека.

Как сообщает ТАСС, решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша было озвучено на закрытых консультациях.

До конца этой недели состоится заседание Генассамблеи ООН, на котором кандидатура Мишель Бачелет будет проходить процедуру утверждения.