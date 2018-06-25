Новым председателем ПАСЕ стала Лилиан Мори Паскье

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский депутат Лилиан Мори Паскье утверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было озвучено на открытии июньской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Ранее председателем ассамблеи был итальянский парламентарий Микеле Николетти, избранный на пост в январе 2018 года.

ПАСЕ - один из двух главных уставных органов Совета Европы, выполняющий консультативные функции. ПАСЕ состоит из представителей парламентов всех государств-членов и является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества, основанным в 1949 году.-0-