Новым председателем ПАСЕ стала Лилиан Мори Паскье

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский депутат Лилиан Мори Паскье утверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление было озвучено на открытии июньской сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Ранее председателем ассамблеи был итальянский парламентарий Микеле Николетти, избранный на пост в январе 2018 года.
ПАСЕ - один из двух главных уставных органов Совета Европы, выполняющий консультативные функции. ПАСЕ состоит из представителей парламентов всех государств-членов и является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества, основанным в 1949 году.-0-
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