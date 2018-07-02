Новым Президентом Мексики избран Лопес Обрадор

2 июля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Новым Президентом Мексики избран кандидат от левых сил из коалиции "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает БЕЛТА.

Национальный избирательный институт обнародовал данные так называемого быстрого подсчета голосов. Лопес Обрадор набрал 53-53,8%, у его ближайшего преследователя, представителя коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя - около 22,1-22,8%.

Все соперники Лопеса Обрадора признали свое поражение.

Как сообщалось, 1 июля в Мексике состоялись всеобщие выборы, на которых гражданам предстояло избрать президента и обновить состав Конгресса (парламента), куда входят 128 сенаторов и 500 членов Палаты депутатов (нижней палаты). Одновременно с федеральными в 30 из 32 регионов были организованы выборы более чем на 17 тыс. должностей в местных органах власти, включая губернаторские посты.-0-