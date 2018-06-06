Объединение усилий стран ШОС станет фактором положительного влияния в мире - Путин

6 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Объединение усилий стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), должно стать мощным фактором положительного влияния в мире. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью Медиакорпорации Китая.

Российский лидер подчеркнул, что вкупе с военными потенциалами стран - членов ШОС "это колоссальная сила, которая, безусловно, нами будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между другими странами, где бы они ни находились, на любом континенте".

Говоря о том, как сделать работу ШОС более результативной, Владимир Путин напомнил, что это объединение создавалось как достаточно скромная организация для решения прежде всего пограничных вопросов между Китаем, Россией и рядом бывших республик Советского Союза. "Мы ставили перед собой, повторю, скромные задачи, но постепенно, по мере решения этих проблем, достаточно узких, стало очевидным, что нас многое объединяет, - сказал он. - В том смысле, что вместе мы можем добиваться более широких результатов, более серьезных результатов, чем просто решение пограничных вопросов. И ШОС стала развиваться".

По оценке президента России, после полноформатного принятия в организацию Индии и Пакистана, после начала полноформатной работы, которое должно произойти в Китае, ШОС превратится в глобальную организацию.

"Четверть мирового ВВП приходится на наши страны, 43% населения Земли, 23% территории планеты. Это колоссальные ресурсы, просто колоссальные, - сказал Владимир Путин. - А если еще и иметь в виду темпы роста в Азии, темпы роста в Китае, темпы роста в Индии, мы постараемся тоже в России придать новые импульсы развития нашей экономике, обеспечить темпы, необходимые для нас".

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями выступают Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.

9-10 июня в Циндао на востоке Китая состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. На саммите будут обсуждаться вопросы обеспечения региональной безопасности, развития торгово-экономического сотрудничества, а также будет определен вектор взаимодействия во всех сферах.-0-