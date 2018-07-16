Обладатель Кубка Стэнли утонул в озере в Канаде

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный 35-летний канадский голкипер Рэй Эмери утонул в воскресенье в озере Онтарио около города Гамильтон, сообщают информагентства.

По информации СМИ, вратарь вместе с друзьями собирался поплавать и утонул. Усилий спасателей не хватило, чтобы спасти хоккеиста.

Рэй Эмери долгое время выступал в НХЛ. В 2013 году в составе "Чикаго" он стал обладателем Кубка Стэнли. Он также играл за "Филадельфию", "Оттаву" и "Анахайм". Канадский голкипер имеет опыт выступления в КХЛ за подмосковный "Атлант". В 2016 году он объявил о завершении карьеры.-0-