Обладатель Кубка Стэнли утонул в озере в Канаде

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный 35-летний канадский голкипер Рэй Эмери утонул в воскресенье в озере Онтарио около города Гамильтон, сообщают информагентства.
По информации СМИ, вратарь вместе с друзьями собирался поплавать и утонул. Усилий спасателей не хватило, чтобы спасти хоккеиста.
Рэй Эмери долгое время выступал в НХЛ. В 2013 году в составе "Чикаго" он стал обладателем Кубка Стэнли. Он также играл за "Филадельфию", "Оттаву" и "Анахайм". Канадский голкипер имеет опыт выступления в КХЛ за подмосковный "Атлант". В 2016 году он объявил о завершении карьеры.-0-
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