Обладательницей альтернативной Нобелевской премии по литературе стала Мариз Конде

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженка Гваделупы Мариз Конде стала обладательницей альтернативной Нобелевской премии по литературе за 2018 год, пишет британская газета The Guardian.

В Швеции экстренно была создана Новая академия, которая назвала обладательницу премии. Альтернативная награда призвана заполнить пустоту, образовавшуюся после того, как в нынешнем году из-за скандала не был назван лауреат Нобелевской премии по литературе.

Мариз Конде 81 год, она учительница, журналистка, активистка. Премию ей присудили за вдумчивое обращение к эпохе колониализма, исследование традиций и культурного наследия.

Новую академию основали более 100 шведских деятелей культуры, среди которых актеры и писатели. 9 декабря Мариз Конде наградят, после этого Новая академия прекратит свое существование.

Присуждение Нобелевской премии по литературе в 2018 году было отложено, поэтому в 2019 году должны будут быть объявлены сразу два лауреата. Соответствующее решение было принято в мае 2018 года членами Шведской академии, которая по традиции определяет достойнейшего среди претендентов на престижную литературную награду. Причиной такого шага стал громкий скандал, связанный, в частности, с утечкой секретной информации в Шведской академии. В ходе расследования выяснилось, что некоторые члены Нобелевского комитета по литературе разглашали имена лауреатов премии до их официального объявления. Огласка инцидента нанесла серьезный ущерб как репутации учреждения, так и престижу Нобелевской премии. В связи с этим от членства в Шведской академии отказались литераторы Клас Эстергрен, Челль Эспмарк, Петер Энглунд, Катарина Фростенсон, Лотта Лотасс, секретарь Сара Даниус и переводчик Сара Стридсберг. Из-за добровольной отставки целого ряда академиков в этом году в Нобелевском комитете по литературе не набрался кворум, необходимый для присуждения премии.-0-